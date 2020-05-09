ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في روسيا بأكثر من عشرة آلاف في اليوم السابق

موسكو (رويترز) - قالت السلطات في روسيا يوم السبت إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 10817 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي على مستوى البلاد إلى 198676 مصابا.
وقال فريق العمل المكلف بمكافحة كورونا في روسيا إن 104 أشخاص توفوا خلال الليل بسبب المرض بما يرفع الإجمالي إلى 1827.
وتخطى عدد حالات الإصابة في روسيا نظيره في كل من فرنسا وألمانيا خلال الأيام الماضية، لتصبح روسيا بذلك صاحبة خامس أعلى عدد حالات إصابة بكورونا في العالم.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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