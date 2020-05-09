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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في روسيا بأكثر من عشرة آلاف في اليوم السابق

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في روسيا بأكثر من عشرة آلاف في اليوم السابق

موسكو (رويترز) - قالت السلطات في روسيا يوم السبت إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس المستجد في البلاد ارتفع بواقع 10817 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي على مستوى البلاد إلى 198676 مصابا.

وقال فريق العمل المكلف بمكافحة كورونا في روسيا إن 104 أشخاص توفوا خلال الليل بسبب المرض بما يرفع الإجمالي إلى 1827.

وتخطى عدد حالات الإصابة في روسيا نظيره في كل من فرنسا وألمانيا خلال الأيام الماضية، لتصبح روسيا بذلك صاحبة خامس أعلى عدد حالات إصابة بكورونا في العالم.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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