الحكومة السودانية تمنح العاملين بالقطاع العام إجازة 10 أيام لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السودانى، اليوم السبت، قرارا بمنح العاملين بالقطاع العام اجازة لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم، وذلك اتساقا مع الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة كورونا.
وذكر مجلس الوزراء السودانى، أن القرار يشمل العاملين بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها، وولاية الخرطوم، ووجه الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم باستثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما وجه كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، قررت تمديد فترة الإغلاق الشامل فى الخرطوم لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم.
أعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم أمس الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السودان، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1111 إصابة حتى الآن.
وكانت وزارة الصحة السودانية، قد أعلنت عن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 4 وفيات، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 86 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 778 حالة، بينها 45 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 70 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
وكان وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم على التوم، وصف الوضع فى بلاده بخصوص وباء كورونا بأنه مزعج، موضحا أن السودان دخل مرحلة الخطر.
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