شكرا لقرائتكم خبر عن الأذان قديماً فى المسجد النبوى الشريف.. كيف كان يرفع ؟ (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها بموقع تويتر "إنفوجراف" حول رفع الأذان قديما في المسجد النبوى الشريف.

وقالت دارة الملك عبد العزيز، من خلال الإنفوجراف، أنه يرفع الأذان من المنارات التي تفتح وقت الأذان وتقفل بعده، ولكل منارة باب من داخل المسجد، ويبدأ الأذان من المنارة الرئيسية، ثم يتبعه بقية المؤذنين من المنارات الأخرى، هي التشكيلية وباب الرحمة وباب السلام، ليصل صوت الأذان حول أرجاء المدينة المنورة المختلفة.





وأوضح الإنفوجراف، أن اليوم يكتفى بالآذان من دكة المؤذنين وتعرف بالمكبرية، وتقع شمال المنبر عالية مربعة رخامية قائمة على أعمدة رشيقة.

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يشار أن قبل الأذان كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بغير آذان في السنة الأولى للهجرة، وكان الصحابة يتحينون مواقيتها من غير دعوة، وقصة بدايته كان رؤيا في المنام رآها الصحابى عبد الله بن زيد، فأخبر بها النبى، فأمرة بأن يلقيها على بلال بن رباح لأنه أندى منه صوتا، كذلك رأى عمر بن الخطاب الرؤيا نفسها، وكان مؤذنو الرسول بلال بن رباح، وعمرو بن أم مكتوم القرشى وذلك في المدينة المنورة، وسعد القرظ في مسجد قباء وأوس بن مغيرة الجمحى في مكة المكرمة، وذلك وفقا لدارة الملك عبد العزيز.