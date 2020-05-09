شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا بالجاليات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم منذ الأمس، فيما لم تسجل أى حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن الإصابة سجلت فى البرازيل، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا إلى 1340 إصابة، بينهم 72 حالة وفاة، و559 حالة تعافٍ.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لم يتم تسجيل اصابات أو وفيات جديدة فى صفوف الجالية، ليستقر العدد عند 717 إصابة، و47 حالة وفاة، وفقا لما يتوفر من معلومات حتى اللحظة.

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وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى "الأونروا" قد أطلقت نداء طوارئ جديد للحصول وبشكل عاجل على 93,4 مليون دولار، من أجل استجابتها لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم، على مدار الشهور الثلاثة القادمة.

وصرحت "الأونروا"، فى نداء صادر عنها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن المبلغ المطلوب هو تحديث لمناشدة الوكالة السابقة، حيث هدف جزء كبير من التمويل المطلوب لتغطية المعونة الغذائية والنقدية لهذه المجموعة المعرضة للمخاطر على وجه التحديد، فى الوقت الذى تستمر فيه تأثيرات العواقب الاجتماعية الاقتصادية لأزمة الصحة العامة على الأسر.

وأشارت إلى أنه ومن أجل ضمان استمرارية التعليم لأكثر من 530 ألف طالب مسجلين فى مدارس (الأونروا) إلى جانب 8 آلاف و270 شابا فى المراكز المهنية، فإن نهج الوكالة للتعليم فى حالات الطوارئ، والذى تم تطويره استجابة للنزاعات فى سوريا وغزة، قد جرى تعديله وتطويره من أجل أزمة (كوفيد-19).