شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يؤكد الشراكة القائمة بين بلاده والاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم السبت، الشراكة القائمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة يوم أوروبا، وقال الصفدى - عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "نحن نقدر شراكتنا ومواقف الاتحاد الأوروبى فى دعم السلام والعدالة".
وأضاف، "أطيب التمنيات لشركائنا فى الاتحاد الأوروبى فى هذا اليوم، ونحن جميعًا نحارب فيروس (كورونا)، وتظهر أوروبا مرة أخرى دورها الرئيسى فى تعزيز التعاون العالمي".
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