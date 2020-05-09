شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يؤكد الشراكة القائمة بين بلاده والاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم السبت، الشراكة القائمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة يوم أوروبا، وقال الصفدى - عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "نحن نقدر شراكتنا ومواقف الاتحاد الأوروبى فى دعم السلام والعدالة".

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وأضاف، "أطيب التمنيات لشركائنا فى الاتحاد الأوروبى فى هذا اليوم، ونحن جميعًا نحارب فيروس (كورونا)، وتظهر أوروبا مرة أخرى دورها الرئيسى فى تعزيز التعاون العالمي".