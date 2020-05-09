شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أردنى: 22 مصابا من مخالطى سائق مصاب بكورونا بمستشفى الملك عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر عدد الحالات المتواجدة بقسم العزل فى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعى شمال الأردن، اليوم السبت، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد على 28 حالة، منها ست حالات سابقة، وأوضح مسؤول ملف كورونا بشمال الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة فى محافظة اربد الدكتور وائل الهياجنة - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن 22 حالة فى المستشفى تعود لمخالطي سائق ظهرت إصابته بالفيروس على الحدود ، مبينا أن ثماني حالات من المصابين بالفيروس يتلقون العلاج بمستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

وكان حظر التجول الشامل فى الأردن، دخل حيز التنفيذ، حيث سيستمر لمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليل الخميس الجمعة، وحتى منتصف ليل الجمعة السبت، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بحسب صحيفة الدستور الأردنية إن التخفيف التدريجى من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد فى بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع.

وأعلن أنه تقرّر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، وفقاً للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءاً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وأوضح العضايلة في إيجاز صحفي الخميس، إنه "سيتمّ تكثيف انتشار الدوريّات التابعة لمديريّة الأمن العام، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث".