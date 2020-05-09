العراق.. مقتل عنصرين من "داعش" وإصابة 4 من قوات الأمن

بغداد/علي جواد

أعلن الجيش العراقي السبت، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش"، وإصابة 4 من أفراده خلال في عمليتين بمحافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال).

وقال الرائد بالفرقة الخامسة، جميل العبيدي، للأناضول، إن عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلا بنيران قوات الأمن في منطقة عين ليلى شمال شرقي محافظة ديالى.

وأوضح العبيدي، أن ذلك جاء خلال عمليات أمنية واسعة تجريها قوات الأمن خاصة في المناطق الواقعة شمال وشمال شرقي ديالى لملاحقة عناصر "داعش".

وفي محافظة صلاح الدين، قال النقيب سعد محمد، إن 4 عناصر من الشرطة الاتحادية أصيبوا بجروح مختلفة.

Advertisements

وأوضح محمد، أن ذلك جاء عندما تعرضت مركبة الشرطة لهجوم بعبوة ناسفة في قضاء طوزخرماتو (ذات الغالبية التركمانية) في صلاح الدين.

وأضاف أن "قوات الحشد الشعبي دمرت اليوم 4 مواقع لمسلحي تنظيم داعش خلال عملية عسكرية شرعت بتنفيذها اليوم لتطهير مناطق شمالي محافظة صلاح الدين من تواجد مسلحي التنظيم".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.