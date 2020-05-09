كورونا.. 10 وفيات في السعودية واثنتان بالكويت وواحدة بقطر

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا في السعودية والكويت وقطر ولبنان، السبت، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 239.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها سجلت أيضا 1704 إصابات، رفعت الإجمالي إلى 37 ألفا و136 حالة.

وفي الكويت، أفادت وزارة الصحة بتسجيل حالتي وفاة جديدتين رفعت الإجمالي إلى 49.

وأوضحت في بيان للمتحدث باسمها عبد الله السند، أنه سجلت أيضا 415 إصابة جديدة بكورونا رفعت الإجمالي إلى 7623.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا و1130 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و331، بينها 13 وفاة، وألفان و499 حالة تعافِِ.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 809.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن عدد الوفيات استقر عند 26.

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و32 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 276 ألفا، وتعافى أكثر من مليون 399 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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