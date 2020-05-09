الكويت.. الأسواق تستبق الحظر الشامل بازدحام شديد

الكويت/الخليج 365



عشية دخول الحظر الشامل في الكويت حيز التنفيذ، رصدت الخليج 365 السبت، ازدحاما شديدا في الجمعيات التعاونية ومراكز بيع أسطوانات الغاز وأفرع البنوك والمسالخ وأسواق الخضار.



والجمعة، أعلنت الحكومة الكويتية، فرض حظر شامل يبدأ الأحد ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار الكويت، بعد أن وصل عدد إصابات كورونا إلى 7000، بينها 44 وفاة من ضمنهم طبيب مصري.



وتسبب إعلان الحظر، بإقبال الناس على شراء مستلزماتها، منذ الثامنة صباحا (عند رفع الحظر الجزئي).



وفي هذا السياق، قال المواطن بوخلف، في حديث للأناضول، إن "مراكز التسوق شهدت ازدحاما شديدا، خاصة وأن بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أغلقت بسبب اكتشاف حالات أصابة بكورونا عند بعض عمّالها".

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وأضاف بوخلف أن "هناك هجوما على تبديل إسطوانات الغاز حتى لا تنفذ خلال وقت الحظر".



من جانبه، قال عاصي الشمري (أحد مسؤولي مراكز البيع الكبرى)، إن "اليوم كان خانقا بالازدحام الشديد منذ الصباح نتيجة الإعلان عن الحظر الشامل".



وأكد الشمري أن "المواد الغذائية متوفرة، ولا يوجد أي نقص في أي منتج، من اللحوم والدجاج المجمد والألبان".



أما المقيم عاطف سلام، فأبدى استغرابه من الازدحام، مشيرا أن "الموقع الالكتروني لحجز موعد للذهاب إلى الجمعيات التعاونية يغني عن كل هذا".



وأطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية موقعا إلكترونيا لحجز مواعيد الذهاب إلى الجمعيات التعاونية بحيث يسمح للشخص بالذهاب مرة واحدة كل ستة أيام.

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