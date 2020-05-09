أمير الكويت يدعو لترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على النفط

الكويت/الخليج 365



دعا أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكومة والبرلمان إلى تطوير برنامج يرشّد الإنفاق الحكومي ويضع خططاً لتقليل الاعتماد على النفط.



جاء ذلك في كلمة متلفزة، السبت، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وقال الصباح إن "الكويت تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادها الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن وباء كورونا".

وأشار أن "التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات، سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة".



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وأضاف الصباح: "دَعوت إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية".



وتابع: "وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا".



وقال إن "هذه الجائحة تستوجب منا إستخلاص العبر والعظات منها فهي امتحان رباني لقوة إيماننا وعزيمتنا ومدعاة لوحدة الصف والتلاحم والتعاضد وتصويب مسيرتنا وتجسيد الروح الوطنية العالية".

والجمعة، أعلنت الحكومة الكويتية، فرض حظر شامل يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار الكويت، بعد أن وصل عدد إصابات كورونا إلى 7000، بينها 44 وفاة من ضمنهم طبيب مصري.

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