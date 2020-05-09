كورونا.. وفاة بتونس وإصابات في المغرب وعمان واليمن

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في 4 دول عربية، السبت، إثر تسجيل وفاة وإصابات وفق إحصاءات رسمية.

في تونس، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات إلى 45 إثر تسجيل حالة واحدة.

وأضافت في بيان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى ألف و30، عقب تسجيل 4 حالات.

وأوضحت أن حالات الشفاء بلغت 638، لافتة إلى إجراء 24 ألفا و420 تحليلا حتى الآن.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين إلى 5 آلاف و873، عقب الكشف عن 162 حالة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى ألفين و389، بعد تماثل 65 حالة للشفاء.

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فيما لم يتم تسجيل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 186، وفق الوزارة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، ارتفاع الإصابات إلى 3 آلاف و224، إثر تسجيل 112 حالة.



وقالت الوزارة عبر تويتر، إن عدد المتعافين بلغ ألفا و68، فيما استقرت الوفيات عند 17.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، تسجيل إصابة ثانية في المناطق التي تسيطر عليها.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته النسخة الحوثية من وكالة أنباء "سبأ"، أن المصاب وصل العاصمة صنعاء من مدينة عدن (جنوب).

والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي، تسجيل أول إصابة لمهاجر صومالي توفي بالمرض في صنعاء.



وحتى فجر السبت، تم رصد 35 حالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بينها 8 وفيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.