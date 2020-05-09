ليبيا.. ارتفاع ضحايا قصف حفتر على "باب بن غشير" إلى 3

وليد عبد الله / الاناضول



ارتفع السبت، عدد القتلى المدنيين نتيجة قصف مليشيا حفتر منطقة "باب بن غشير" في العاصمة الليبية طرابلس، إلى 3 بينهم امرأة.



وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية أمين الهاشمي، للأناضول، إن عدد القتلى ارتفع إلى 3 بينهم إمرأة".

وذكر الهاشمي أن القصف تسبب أيضًا بسقوط عدد من الجرحى لم يحدده، مشيرًا أنهم يتلقون العلاج في مستشفى "أبوسليم".



وفي وقت سابق السبت، قال أسامة علي الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ للأناضول، إن "مواطنا مدنيا قتل وأصيب آخرون نتيجة سقوط قذائف على منطقة باب بن غشير".



كما استهدفت مليشيا حفتر محيط مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بأكثر من 80 صاروخا، بحسب ما أعلنت القوات الحكومية الليبية في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".



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وأوضح البيان، أن قصف مطار معتيقية "تسبب في اشتعال النيران بحظيرة خزانات وقود الطيران".



وأضاف أن القصف تسبب كذلك "بتدمير سيارات المطافي وإحداث أضرار واسعة بمحطة الركاب ومقرات شركات المناولة (خدمات المطار)".



ولفت البيان، إلى أن "طائرتين من طراز إيرباص "320" و"330" خرجتا عن العمل، بعد تضررها بعدد من الشظايا".



وتأتي هذه الهجمات عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.