قطر تسجل 1130 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13 حالة .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 1130 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 18819 حالة، مشيرة إلى تسجيل 129 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 2499 حالة.