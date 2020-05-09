جوجل تطلق "الوضع العائلي" لتطبيق التراسل Duo

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة جوجل ميزة الوضع العائلي "Family Mode" في تطبيق التراسل التابع لها دوو "Duo" لمساعدة العوائل التي فرقها تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 على زيادة التواصل.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن الوضع العائلي الجديد يسمح للمستخدمين بالرسم على الشاشة أثناء المكالمات المرئية لإضفاء نوع من المرح على المكالمات. ويمكن إضافة التأثيرات والأقنعة، وفقا لما نقلته البوابة العربية لأخبار التقنية.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على زر القائمة أثناء المكالمات المرئية، ثم النقر على (عائلة) Family.

وقالت جوجل: إن الوضع العائلي الجديد متاح عندما يُسجَّل الدخول إلى (دوو) عن طريق حساب جوجل. وأكدت أن التطبيق لا يزال مشفرًا بتقنية (طرف إلى طرف) أثناء المكالمات.

وإضافةً إلى جلب الأقنعة والتأثيرات لميزة (الوضع العائلي) الجديدة، قالت الشركة إنها متاحة أيضًا لجميع المكالمات الفردية في نظامي أندرويد، وiOS، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الحالي.

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وقالت جوجل: إنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون بالإمكان إجراء مكالمات (دوو) جماعية عبر الويب، وسيبدأ ذلك تجريبيًا في متصفح كروم، كما أضافت أن الميزة ستأتي مع تخطيط جديد يسمح برؤية عدد أكبر من الأشخاص في الوقت ذاته.

ولتسهيل المكالمات الجماعية على المستخدمين، سيكون بالإمكان دعوة أي شخص لديه حساب جوجل للانضمام إلى الاجتماعات من خلال مشاركة الرابط الخاص بها فقط.

وكانت جوجل قد أعلنت أن غالبية الموظفين سيواصلون العمل من منازلهم حتى نهاية السنة رغم أنها ستعيد فتح مكاتبها خلال الصيف وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد-19.

وقال سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل" لموظفيه إنهم سيعملون من منزلهم على الأرجح حتى نهاية السنة على ما أفادت معلومات أكدتها "جوجل".

وتوجه بيشاي إلى الموظفين الخميس الماضي، خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الإنترنت. وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز مع تطبيق إجراءات السلامة.

وتوظف "ألفابت" أكثر من 100 ألف شخص في العالم.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أوضحت المجموعة أن العمل عن بعد سيستمر حتى الأول من يونيو/حزيران على الأقل وأن العودة ستكون "على مراحل".