شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبل تفتح متاجرها وتوجه رسالة لعملائها بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مجموعة "أبل" أنها ستبدأ تدريجيا إعادة فتح متاجر "أبل ستور" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع احترام إجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19 ومن بينها لزوم وضع الكمامة.



وتخطط الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية.

وقالت المجموعة في بيان: "اشتقنا إلى زبائننا ونتطلع إلى توفير الدعم لهم".

وأضافت: "سنفتح مع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين".

ولا تزال ولاية كاليفورنيا، حيث مقر المجموعة، تعتمد إجراءات عزل صارمة إلا أنها اتخذت قرارات خلال الأسبوع الحالي لجعل بعض الشركات والصناعات تستأنف نشاطها شرط اتخاذ كل التدابير للحماية من الوباء.

وأكدت "أبل" أنها تتابع عن كثب بيانات الصحة وتوجيهات الحكومة لتحدد موعد ومكان إعادة فتح متاجرها.

وستعمد متاجر "أبل ستور" إلى الحد من عدد الزبائن في داخلها مع احتمال اضطرار البعض إلى الانتظار خارجا.

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وأوصت "أبل" بإجراء طلبيات عبر الإنترنت مع إمكانية تسلمها في المنازل أو في المتاجر للحد من التواصل.

وأتى قرار "أبل" فيما تتوجه ولايات أمريكية عدة إلى تخفيف إجراءات العزل. لكن نتائج الكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأمريكيين لا يزالون حذرين من استئناف النشاطات الطبيعية.

وتستعد الشركة الأمريكية لاستضافة نحو 23 مليون مطور لتطبيقات الأجهزة، حيث أعلنت عن مؤتمرها السنوي للمطورين افتراضياً بداية من 22 يونيو/حزيران المقبل من خلال تطبيق مخصص للمشاركة في هذا الحدث السنوي، في الوقت الذي يُعقد فيه المؤتمر وسط استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأجبرت الإجراءات العالمية الصارمة على التجمعات في الأماكن العامة والتطبيق الصارم للعزل المنزلي شركة أبلApple الأمريكية على الإعلان رسميا عن استضافة شبكة الإنترنت لمؤتمرها الدولي للمطورين WWDC والذي يعد أحد أهم الأحداث التكنولوجية الكبرى التي ينظمها عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

ووفقا لموقع engadget.com فقد أعلن فيل شيلر، مدير التسويق داخل شركة أبل Apple ، أن نسخة 2020 من المؤتمر الدولي للمطورين WWDC ستكون مجانية للجميع، كما ستبدأ فعاليات المؤتمر في الـ22 من شهر يونيو/حزيران المقبل ولمدة أسبوع.

وأوضح "شيلر" أن المؤتمر سوف يكون أهم الأحداث التي تنظمها أبل Apple خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون بإمكان الجميع إلقاء نظرة عن كثب على آخر تحديثات برامج أبل Apple الرئيسية لأجهزة آيفون iPhone وآيبادiPad وأجهزة كمبيوتر ماك Mac بالإضافة إلى ساعات أبل وتش Apple Watch.

وفي السياق نفسه، يتوقع المحللون أن يشهد المؤتمر الدولي للمطورين WWDC الخاص بشركة أبل الإعلان عن العديد من التحديثات والتطورات الجديدة بالنسبة لهواتف آيفون iPhone مثل عرض تصميم جديد لتصميم شاشة العرض الرئيسية وعرض قائمة لجميع التطبيقات المثبتة وتعدد المهام المستوحى من أجهزة آيباد iPad.

يشار إلى أن مؤتمر أبل Apple الدولي للمطورين WWDC يبقى من بين المؤتمرات التكنولوجية العالمية التي لم تخضع لرحمة جائحة فيروس كورونا المستجد Covid -19 الذي تسبب في إلغاء مؤتمرات عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك Facbook وجوجل Google لهذا العام.