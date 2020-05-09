رونالدو يرفع معنويات حارس ناشئ

كشف حارس في فريق ناشئة ناسيونال البرتغالي عن تمرنه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء فترة الحجر المنزلي التي أمضاها نجم اليوفنتوس في مسقط رأسه ماديرا ، وقال فيليب جونكالفيس (18 عاماً) أنه تلقى اتصالاً في الصباح وطلب منه الذهاب والتمرن في ملعب ماديرا وأضاف : «فوجئت بالطلب وقلت في نفسي ربما سأتمرن مع الفريق الأول، دخلت الملعب مع زميلي هوجو موسكا وشاهدنا كريستيانو رونالدو أمامنا، قلنا ربما نحلم ونظر أحدنا إلى الآخر بدون أن نستطيع التفوه بكلمة لأننا لم نتخيل وجوده هنا».

وطلب رونالدو من ناديه السابق السماح له بالتمرن في ملاعبه أثناء الحجر وجرت 10 جلسات تمارين 3 منها فقط بمشاركة موسكا وبقية التمرينات بين جناح اليوفي والحارس وأضاف : «لم يعلم المقربون مني أنني تمرنت مع رونالدو لأن النادي طلب مني عدم البوح بالسر حتى علمت وسائل الإعلام بوجود رونالدو في ناسيونال ، بعدها قلت لوالدي». تمرن جونكالفيس أيضاً مع كريستيانو جونيور ابن رونالدو وعلق : «رونالدو كان يركض ونحن نتابعه وأحياناً يبقى مع ابنه وهو يسدد على الشباك، الفتى موهوب وقوي وعلى الطريق الصحيح ، في نهاية كل جلسة تمرينات نسدد 5 أو 10 تسديدات على المرمى اقترح رونالدو دفع يورو أو 5 يورو للخاسر ، خسرت في أول جلسة لكنني لم يكن معي مال ، فلم يكن عندي علم بما سيحصل، وفي اليوم التالي أنا دفعت لرونالدو، أعطيته يورو واحداً وقلت له الوعد دين، شكرني وابتسم وقال لي هذه لفتة كريمة، وفي تلك الحصة جاء ومعه رزمة مال ووزع علينا 100 يورو لكل لاعب تعبيراً عن شكره. لم يكن المال حافزاً بل فرصة للتمرن معه».

وفي سؤال عن كيفية صدّ كرات رونالدو أجاب الحارس: «نجحت في صد بعض تسديداته لكن لا أحد يمكنه تخيل قوتها، تمرن على التسديد من ركلة حرة ومن منطقة الجزاء وأخبرني عن طريقة مراقبته ودراسته للحارس قبل تسديد ركلة الجزاء لكن لا يمكن التكهن بها ومن الصعب صدها حتى بعد علمي».