مجلس دبي الرياضي يعقد جلسة حوارية مع لاعبات الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة العاشرة مساء غد الأحد الملتقى الافتراضي للاعبات أندية دبي الذي تعقده لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ويحمل عنوان «صحتك ولياقتك في ظل كوفيد 19».

وتستعرض لجنة المرأة والرياضة مع لاعبات أندية دبي عبر برنامج الاتصال المباشر زووم، الوضع الحالي لرياضة المرأة، وسيكون الملتقى عبارة عن جلسة حوارية يتم فيها تبادل الآراء والمقترحات لبحث سبل تخطي الظروف الحالية في ظل جائحة كورونا.

وستشارك في الملتقى الدكتورة دانة الحموي الطبيبة وأخصائية التغذية السريرية، وستقدم نصائح للاعبات حول كيفية المحافظة على اللياقة البدنية من خلال التغذية السليمة والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية، كما ستتاح الفرصة للاعبات لطرح الأسئلة على أعضاء لجنة المرأة والرياضة والدكتورة دانة، وستتم الإجابة عليها جميعاً.

وتعمل لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات وتقدم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات من خلال التمثيل المشرف في كافة المحافل الدولية،

كما تنظم بطولات على مستوى المدارس للفتيات وفعاليات خاصة بالمؤسسات والأندية، وتعتبر دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات من أكبر الأحداث الرياضية الخاصة بالنساء سواء في عدد الرياضات أو المشاركات، كما تشارك المرأة في كافة الفعاليات والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للنشاط البدني.

ويأتي الملتقى تحقيقاً للغاية الاستراتيجية السابعة لمجلس دبي الرياضي التي تنص على بناء مجتمع رياضي متكامل، بهدف نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني والرياضة لدى النساء وتأسيس قاعدة راسخة من السيدات والفتيات لممارسة الرياضة وأنواع النشاط البدني سواء على المستوى التنافسي أو على مستوى الممارسة التي تكسب المرأة الرشاقة واللياقة وتحافظ على صحتها بما يمكنها من أداء دورها الكامل على صعيد خدمة الوطن أو رعاية أفراد أسرتها.