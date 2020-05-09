الزمالك يلغي عقوبة طارق حامد واتحاد الكرة يبحث تعطيل الـ«VAR»

قرر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رفع الغرامة الموقّعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية ووجه طارق حامد، الشكر لمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض بعد إلغاء العقوبة المالية التي وُقعت عليه من قبل بسبب ظهوره في أحد برامج «المقالب» خلال شهر رمضان الجاري.

وأضاف حامد في تصريحات له: مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تمامًا العقوبة المالية عند توقيعها عليّ، كما وجه الشكر لجماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم دائماً يساندون الفريق.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، استطلاع رأي أندية الدوري الممتاز في تطبيق تقنية الـVAR في الدوري المصري من عدمه، في حالة صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بعودة الدوري المصري الذي يتم تعليقه حاليا بسبب فيروس كورونا وجاء موقف اللجنة الخماسية بعد وصول خطاب رسمي من الفيفا بإمكانية تطبيق 5 تغييرات في المباريات خلال بطولة الدوري والكأس، في حال استئناف المسابقة، مع إمكانية تعطيل تطبيق تقنية الفيديو منعاً للتجمعات على أن يكون للاتحادات الحرية في هذا الأمر.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية الأندية في إجراء 5 تغييرات للتخفيف على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذي استمر أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، وسيتم تطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائي خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.