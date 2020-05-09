حلم أريكسن باللعب في ايطاليا يتحول إلى كابوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت جائحة كورونا في تحويل حلم اللعب بإيطاليا للدنماركي كريستيان أريكسن إلى كابوس، وانتقل النجم الدنماركي من توتنهام لإنتر ميلان مقابل 16.9 مليون استرليني في يناير الماضي، ولم يتسنّ له العثور على سكن ملائم له ولعائلته في العاصمة روما، لذا اضطر للسكن في ملعب تمرينات الإنتر أثناء الحجر المنزلي وفكر أحياناً بطلب المبيت على كنبة زميليه آشلي يونج ولوكاكو .

وأضاف : فكرت بطلب المبيت عندهما، لكن لديهما عائلات والنوم على كنبة في منزل شخص آخر مدة 14 يوماً طويلة ، بقيت في ملعب التمرينات مع 5 أعضاء من الكادر والشيف، اختاروا تمضية فترة الحجر في الملعب بدلاً من منازلهم خوفاً على أسرهم، وأوقفتني الشرطة مرة عندما كنت أشتري الطعام وكادوا يغرمونني وبالكاد شرحت لهم وضعي، لم أحظ طوال حياتي بمثل هذا الفراغ ورغم هذا لا تستطيع الذهاب للتسوق، لا أتذمر لكن الحياة مختلفة جداً عن التي اعتدت عليها، أركض في مرآب ملعب التمرينات جيئة وذهاباً ولم ألمس الكرة منذ 7 أسابيع وهذا صعب.