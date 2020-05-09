مخالفات تحذيرية لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء التعقيم بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



تلقى عدد من السائقين رسائل نصية على هواتفهم النقالة من شرطة أبوظبي تفيد بتلقيهم مخالفات تحذيرية نتيجة السير في أوقات برنامج التعقيم الوطني بأبوظبي، مشددة على أنه من الضروري التقيد بإجراءات السلامة والوقاية حتى لا تثبت تلك المخالفات في حال تكرارها مرة أخرى مؤكدة أن الهدف منها حماية الناس وتعزيز سلامتهم.

وفعَّلت شرطة أبوظبي أمس أجهزة الرادار والأنظمة الذكية وتحرير المخالفات غيابياً عبر الدوريات في مناطق الإمارة كافة لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً من اليوم التالي.

وأوضحت لـ ”الخليج 365” أنه بالنسبة للفئات المستثناة من قرار السير في توقيت برنامج التعقيم الوطني والتي تسجل عليهم مخالفات بإمكانهم الاعتراض على مخالفة التدابير الاحترازية لفيروس كوفيد 19 الدخول على رابط النيابة العامة is.gd/Dkg04G مع ارفاق ما يثبت لإلغاء المخالفة.

وبحسب نص قرار النائب العام يتم مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، بغرامة قدرها 2000 درهم.