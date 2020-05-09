الطاير: إنجاز 37% من مشروع تطوير محور الخوانيج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 37% من مشروع تطوير محور شارع الخوانيج، الذي يتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسية على شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارع الخوانيج وشارع العمردي.

جاء ذلك خلال جولة افتراضية لموقع المشروع، اطلع خلالها على لقطات مرئية لسير العمل في مختلف المواقع، حيث تم استكمال تحسينات التقاطع السطحي بين شارعي الخوانيج والعمردي، وكذلك التحسينات على التقاطعات على شارع الجزائر في منطقة الورقاء وبالقرب من موقع أبتاون مردف ومجمع شروق وغروب مردف، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال النفق على شارع الخوانيج 39%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الجسر المؤدي لمنطقة العوير 15%.

وقال مطر محمد الطاير: يهدف مشروع تطوير محور الخوانيج إلى استيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال السنوات القادمة، حيث يسهم في ربط مباشر لمنطقتي العوير والخوانيج لتلبية متطلبات سكان المنطقة بحركة حرة في الاتجاهين، وتعزيز محور شارع المطار بربطه مع شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والإمارات، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وخفض زمن التأخير إلى حوالي 45 ثانية، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والعمردي وخفض معدلات التأخير من 120 ثانية إلى 60 ثانية.

يشمل المشروع تنفيذ نفق على شارع الخوانيج عند تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 680 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حر وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج، وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي لتقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات، عبر إنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بطول 201 متر، وسعة مسارين في كل اتجاه، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر للمشاة بالقرب من ارابيان سنتر على شارع الخوانيج، إلى جانب رصف قرابة 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع مثل الإنارة، وتصريف مياه الأمطار، واللوحات المرورية، وتخطيط الطرق، وأعمال الحمايات المتعلقة بسلامة الطريق.