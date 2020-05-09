حفلة مسجلة لتايلور سويفت بالتلفزيون الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبث محطة «ايه بي سي» التلفزيونية الأمريكية في 17 مايو/ أيار الحالي حفلة خاصة للمغنية تايلور سويفت مسجلة في قاعة أولمبيا الباريسية في سبتمبر/ أيلول الماضي على ما جاء في بيان.

وجرت الحفلة احتفالاً بصدور ألبوم سويف الجديد «لوفر». واستمرت أكثر من ساعة بناء على دعوات فقط.

وكانت حفلة «سيتي أوف لوف كونسيرت»، في إشارة إلى باريس التي تلقب مدينة الحب، الثانية فقط للنجمة الأمريكية في العاصمة الفرنسية، وأتت بعد ثماني سنوات على الحفلة الأولى في 2011.

وخلال هذه الحفلة أدت جزءاً من أغاني ألبومها الجديد برفقة الجيتار فقط.

وستبث محطة «ايه بي سي» الحفلة وستكون غداة ذلك متوافرة على منصتي الأفلام التابعة لمجموعة «ديزني» المالكة للمحطة، وهما «خولو» و«ديزني بلس».

وألغت سويفت نهاية أبريل/ نيسان الماضي جولة «لوفر فيست» الترويجية لألبومها التي كان يفترض أن تنطلق في بلجيكا في 20 يونيو/ حزيران المقبل. وكانت الجولة تشمل 16 حفلة.