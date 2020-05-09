اقتراحان من ترامب يواجهان معارضة شديدة من الديمقراطيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن يصطدم اقتراحان جديدان من ترامب بمعارضة شديدة من الديمقراطيين، حيث دعا الرئيس الأمريكي إلى تخفيف المساهمات الاجتماعية للشركات وخفض ضريبة الأرباح على رأس المال من عقارات وأسهم وسندات وغيرها.

وصرح دونالد ترامب الجمعة بأنه «ليس مستعجلاً» للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن خطة مساعدة جديدة للأمريكيين المتضررين من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعمل الديمقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على سلسلة جديدة من الإجراءات بمليارات الدولارات، تشمل مساعدات للولايات الأمريكية ومساعدات لدفع إيجارات سكن وتسديد أقساط قروض وكذلك ضمانات للأجور.

ويمكن أن يعرض النص للتصويت عليه في مجلس النواب إذا استأنف عمله بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت بيلوسي.

لكن الرئيس الأمريكي قلل من ضرورة الاستعجال على الرغم من أرقام البطالة المقلقة التي أشارت الجمعة إلى ارتفاع نسبتها إلى 14,7%.

وقال ترامب في لقاء مع برلمانيين جمهوريين «لسنا على عجلة من أمرنا». وأضاف «نريد أن نرى ما لديهم في مشروع القانون» الذي يطرحه الديمقراطيون. وتابع «حصلنا على ما كنا نحتاج إليه» في الخطط السابقة.

ويشير ترامب بذلك إلى خطة إنعاش تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دولار وافق عليها الكونجرس في آذار/ مارس ووقعها الرئيس. وهي تشمل خصوصاً توزيع شيكات على الأمريكيين وتخصيص 349 مليار دولار لصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأقرت خطة ثانية بقيمة 500 مليار دولار في نهاية نيسان/ ابريل.

ويدعو المسؤولون الجمهوريون والبيت الأبيض حالياً إلى «توقف» قبل اتخاذ إجراءات جديدة.

ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه موقف غير مقبول. وقال في بيان «نحتاج إلى معالجة واسعة وجريئة لدعم العمال الأمريكيين والعائلات».

واضاف «لا أحد ينظر إلى التقرير الحالي حول الوظائف ومعدل البطالة الأعلى منذ الكساد الكبير ويقول يجب أن نضغط زر التوقف».

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بيرني ساندرز وكامالا هاريس وإد ماركي الجمعة مشروع قانون ينص على صرف شيكات شهرية بقيمة ألفي دولار لغالبية من الأمريكيين طوال فترة الأزمة.

أما ترامب فدعا إلى تخفيف المساهمات الاجتماعية للشركات، وهو اقترح يواجه معارضة حتى داخل حزبه. واقتراح الجمعة خفض ضريبة الأرباح على رأس المال من عقارات وأسهم وسندات وغيرها. ويتوقع أن يصطدم اقتراحا ترامب بمعارضة شديدة من الديمقراطيين.