«الإمارات»: رحلات إعادة للمقيمين شرط الحصول على موافقة عبر «تواجدي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
بدأت طيران الإمارات بتشغيل رحلات ركاب محدودة لنقل المسافرين المقيمين من وجهات محددة في العالم إلى دولة الإمارات، بشرط الحصول على موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
كما تستمر الناقلة بتشغيل رحلاتها الخاصة إلى بعض الوجهات لإجلاء رعايا هذه الدول، بالإضافة إلى إعادة المواطنين الإماراتيين إلى الدولة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، تشمل الوجهات الحالية لرحلات العودة من كل من فرانكفورت ولندن هيثرو.
وتظل قيود الدخول الصارمة سارية عند الوصول إلى دبي والتي تشمل اختباراً إلزامياً عند الوصول من قبل الجهات الصحية والحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا واختبار المتابعة قبل الخروج.
ويحتاج المسافر على متن هذه الرحلات للعودة إلى دبي، إلى التأكد من حصوله على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA) عبر خدمة «تواجدي للمقيمين» قبل حجز الرحلة.
يشار إلى أن الاتحاد للطيران أعلنت عن تشغيل رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي لمساعدة مواطني الدولة والمقيمين على العودة إلى الإمارات.
ويجب على المسافر قبل الحجز التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة «تواجدي» للمقيمين بدولة الإمارات.
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