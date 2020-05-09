دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العالم تتخطى 3.95 مليون والوفيات تفوق 273 ألفا

(رويترز) - يظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 3.95 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بينما تسبب المرض في وفاة 273805 أشخاص.

وتم تسجيل حالات إصابة بالمرض في أكثر من 210 دول ومناطق منذ ظهور أولى الحالات في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

والولايات المتحدة هي الدولة التي تشهد حاليا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بالمرض إذ سجلت حتى الساعة 0214 بتوقيت جرينتش من يوم السبت 1294527 حالة إصابة و 77238 وفاة.

وثاني أكبر عدد للإصابات موجود حاليا في إسبانيا التي سجلت حتى الآن 240711 إصابة و 26299 وفاة بينما يوجد ثاني أعلى عدد وفيات حاليا في بريطانيا التي وصل فيها إلى 31241 شخصا لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد أمريكا وإسبانيا وإيطاليا في عدد الإصابات بتسجيل 211364.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)