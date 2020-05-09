اخبار الخليج

الصحة العراقية تفرض حجر منزلى على 20 شخصا من المخالطين لمتوف بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تفرض حجر منزلى على 20 شخصا من المخالطين لمتوف بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة ديالى بالعراق اليوم السبت، فرض الحجر المنزلى على 20 شخصا من الملامسين لشخص توفى بفيروس ، وقال مدير الصحة العامة نبيل فاضل - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الفرق الصحية فرضت الحجر المنزلي على 20 شخصا من الملامسين لمصاب من أهالي بني سعد وتوفي أمس بعد إجراء فحوصات لأكثر من 50 شخصا .

وأضاف أن عملية الرصد الوبائي للوافدين من الطلبة من أهالي ديالى مستمرة حيث تم فرض الحجر المنزلي على أكثر من 200 طالب ولمدة 14 يوما خلال الأيام الماضية.

في سياق متصل، أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي مغادرة 11 مصابا بعد اكتسابهم الشفاء التام من فيروس كورونا 10 منهم من مستشفى الفرات العام وطيار روسي من مستشفى الكرخ العام.

من جانب اخر قررت وزارة داخلية إقليم كردستان بالعراق فتح منفذ إبراهيم الخليل يومي /الإثنين/ و/الخميس/ أسبوعياً لإتاحة فرصة العودة للعراقيين العالقين في تركيا.

Advertisements

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /السبت/ - إن المنفذ سيكون مفتوحاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـ12 من منتصف الليل، مؤكدا أن حكومة إقليم كردستان ستتخذ الإجراءات اللازمة في المنفذ الحدودي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأشار الدوبرداني إلى احتمالية حجر العائدين من قبل صحة نينوى ونقل أبناء المحافظات العراقية الأخرى إلى محافظاتهم.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان قررت، منذ مارس الماضي، إغلاق المنافذ الحدودية في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن يسري القرار القابل للتمديد حتى العاشر من مايو الجاري.
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية تفرض حجر منزلى على 20 شخصا من المخالطين لمتوف بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا