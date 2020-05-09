الصحة العراقية تفرض حجر منزلى على 20 شخصا من المخالطين لمتوف بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة ديالى بالعراق اليوم السبت، فرض الحجر المنزلى على 20 شخصا من الملامسين لشخص توفى بفيروس كورونا، وقال مدير الصحة العامة نبيل فاضل - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الفرق الصحية فرضت الحجر المنزلي على 20 شخصا من الملامسين لمصاب من أهالي بني سعد وتوفي أمس بعد إجراء فحوصات لأكثر من 50 شخصا .

وأضاف أن عملية الرصد الوبائي للوافدين من الطلبة من أهالي ديالى مستمرة حيث تم فرض الحجر المنزلي على أكثر من 200 طالب ولمدة 14 يوما خلال الأيام الماضية.

في سياق متصل، أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي مغادرة 11 مصابا بعد اكتسابهم الشفاء التام من فيروس كورونا 10 منهم من مستشفى الفرات العام وطيار روسي من مستشفى الكرخ العام.

من جانب اخر قررت وزارة داخلية إقليم كردستان بالعراق فتح منفذ إبراهيم الخليل يومي /الإثنين/ و/الخميس/ أسبوعياً لإتاحة فرصة العودة للعراقيين العالقين في تركيا.

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