شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 809 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عبر موقعها الالكتروني تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 809.

وأمس اعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في تقريرها اليومي "تسجيل 12 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 796 حالة.

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وأوضحت أنّه "تم تسجيل 6 حلات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين من كلا من ليبيريا، سيراليون، فرنسا والسعودية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 223. كما سُجّلت حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26".

وذكرت الوزارة "أنها أجرت 1651 فحص "كورونا" للمقيمين، و345 فحصًا للوافدين عند الوصول".