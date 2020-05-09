شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع لـ 21331 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 21331 حالة، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 918 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى إصابات كورونا فى قطر إلى ١٨٨٩٠ إصابة، وتعافى 216 حالة من المرض فى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء فى قطر إلى 2286.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصى التابعة لوزارة الصحة الأمر الذى أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.



وتعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

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وأشارت الصحة القطرية إلى أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.



وذكرت وزارة الصحة العامة القطرية أن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجيا.