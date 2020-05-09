شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تصرف مساعدات مادية للعمال المتضررين من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية، أنه سيتم صرف مساعدات مالية ، لأكثر من 950 ألف أجير بعد أن توقفوا عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، و أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتلقى كل من هؤلاء الأجراء تعويضا قدره 2000 درهم (190 يورو).

وقال بيان للّجنة المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية بالمغرب، الجمعة، إنه سوف يتلقى حوالى 950 ألف أجير في المغرب توقفوا عن العمل بسبب أزمة فيروس كورونا تحويلات ماليّة لدعمهم، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، وسيتمتع هؤلاء الأجراء الذين ينتمون إلى نحو 134 ألف مقاولة، الأسبوع المقبل تعويضاً قدره 2000 درهم (190 يورو)، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".

Advertisements

من جهتها، قالت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة وتقود أعمالها وزارة الاقتصاد، إن الشركات التي تُواجه صعوبات سيتمّ دمجها في آلية تمويلية من أجل تسهيل استئناف نشاطها، مشيرة إلى أن الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك".

وأكدت اللجنة، أنّه سيتم إحداث صندوق ضمان خاصّ يُمكّن "المؤسسات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 من الدخول إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها، وسيتم توزيع المساعدات الماليّة على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 % من إجمالي الساكنة المستحقّة للدعم، أي ما يناهز 3,7 مليون أسرة.