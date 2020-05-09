الجيش العراقى يفجر 45 عبوة ناسفة فى الأنبار غربى البلاد

من جانب أخر أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، اليوم السبت، تنفيذ عملية استباقية في بادية محافظة النجف.

وقالت الهيئة - وفقا لقناة السومرية نيوز- "إن قوة من الاستخبارات وفوج القوات الخاصة للواء الثاني في الحشد شرعت مساء أمس بعملية استباقية وممارسة أمنية مشتركة في عمق الصحراء والشريط الحدودي الفاصل بين محافظة النجف الاشرف ومحافظة المثنى".

وأضافت أن العملية تمت بالتنسيق مع شرطة النجف والشرطة الاتحادية، وحققت أهدافها، لافتة إلى أن الممارسة كانت تهدف إلى تمشيط ومسح الصحراء والتأكد من هويات السكان من البدو الرحل ورعاة الأغنام بالإضافة للمزارعين وفق قاعدة البيانات.

Advertisements

الجدير بالذكر أن اللواء الثاني للحشد ينتشر في محور بادية النجف والخندق الأمني وأبراج المراقبة التي تحيط بالمحافظة بعمق يصل إلى أكثر من ٤٠كم وبامتداد يصل لأكثر من 100كم.