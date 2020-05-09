شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 20 حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل أكثر من 20 عنصرا من مليشيا الحوثى خلال مواجهات عسكرية مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة "صرواح" بمحافظة مأرب، ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر محلية يمنية، اليوم السبت، قولها "وصل ما يزيد على 20 قتيلاً من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية إلى المستشفيات، حيث قُتلوا في جبهة صرواح".

كانت مصادر عسكرية ميدانية قد أكدت، في وقت سابق، مقتل 6 قادة ميدانيين من مليشيات الحوثيين، بالإضافة إلى عشرات العناصر، موضحة أن جميع القيادات ينحدرون من محافظة عمران.

كما أكدت مصادر ميدانية يمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت، الجمعة الماضية، هجوما واسعا لميليشيا الحوثى الانقلابية فى جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة.

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وأوضحت المصادر، لقناة "العربية" الإخبارية، أن المعارك أسفرت عن مصرع قائد الهجوم للميليشيات فى جبهة صرواح، المدعو العقيد خالد حسين الكحلاني، مع عدد من العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الجيش الوطني وبمساندة من القبائل أفشلوا محاولة التسلل الحوثية إلى مواقع في جبهة صرواح، وتمكنوا من دحرها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في ذات الجبهة.

ولفتت إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري ولم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

في غضون ذلك، أشارت مصادر محلية إلى مصرع قياديين بارزين في صفوف الميليشيا الحوثية، في المواجهات التي شهدتها جبهة "الوهبية" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، أحدهما يدعى العقيد حمود المحاقري.