شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة البطالة إلى 50% وتأثر 13 ألف وظيفة بكورونا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيتوسي نوجوتشي مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة "إن معدل البطالة ارتفع في قطاع غزة ليصل إلى 50%. من بينهم حوالي 64% بين صفوف الشباب"، لافته إلى أن معدل الفقر مرتفع ويقارب 53%. ولذا في وضع مثل غزة، حيث يعاني الناس بشدة، فإن أزمة كوفيد-19 سيكون لها بالفعل تأثير مدمر. لذلك سيكون هناك المزيد من الناس الذين سيتوقفون عن العمل. وهذا على الرغم من تسجيل قطاع غزة 15 حالة مصابه بفيروس كورونا.

وأضافت نوجوتشي في تصريحات إعلامية " أعتقد أن وزارة العمل المحلية أشارت إلى أن حوالي 109 آلاف شخص إما خارج وظائفهم أو يعملون بوظائف جزئية. وأجرى اتحاد الصناعات الفلسطيني تقييما أشار فيه إلى توقف 954 شركة من أصل 2,609 شركة، فضلا عن تأثر 13،000 وظيفة. وبهذا فقد كان لأزمة كوفيد-19 تأثير اقتصادي واجتماعي يتجاوز الأزمة الصحية.