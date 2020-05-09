شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أردوغان وتميم يرقصان على جثث ضحايا الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو يسخر من الرئيس التركى رجب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد، حيث يصورهما الفيديو وهما يرقصان على جثث ضحايا الإرهاب في المنطقة.

وصور الفيديو-الذى تم تصميمه بوضع وجهى أردوغان وتميم على الشخصيات الحقيقية لفيديو- وهما يرقصان على أغنية شعبية تقول كلماتها "إحنا في الطراوة.. إحنا في الغباوة". حيث يرقص أردوغان وتميم على جثث ضحايا العمليات الإرهابية التي تستهدف المنطقة حاملين "أسلحة بيضاء" ملوثة بدماء الأبرياء.