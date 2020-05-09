شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى: إحياء الذكرى الـ 72 للنكبة إلكترونيا فى ظل تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولى، اليوم السبت، عن فعاليات احياء الذكرى "72" للنكبة الفلسطينية، وقال أبو الهولى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس اعتمد برنامج فعاليات إحياء الذكرى "72" للنكبة بدون فعاليات شعبية حماية وحرصاً على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والشتات وفي كافة أماكن تواجده في ظل تفشي جائحة كورونا حول العالم، مشيرا إلى أنها ستقتصر هذا العام على الأنشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى فلسطين والشتات متعددة اللغات وبكافة الأشكال بشكل متميز تحت شعار "سنعود إلى فسطين".

وأضاف أن اللجنة الوطنية العليا لأحياء ذكرى النكبة قد اعتادت إحياء ذكرى النكبة بفعاليات جماهيرية، وأنشطة سياسية وثقافية وأدبية وفنية متعددة ولكن نظراً للحالة الطارئة التى تشهدها البلاد في مواجهة فيروس كورونا أُوقفت كافة الفعاليات الوطنية والتجمعات الشعبية والجماهيرية حتى اشعار آخر التزاماً بحالة الطوارئ التي أعلن عنها عباس وتقيداً بقرارات الحكومة الفلسطينية.

وكانت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت الخميس الماضى، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن فلسطيني من الخليل لترتفع حصيلة الإصابات بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة إلى 547 إصابة.

وأضافت في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم إغلاق قرية السموع في محافظة الخليل لوجود عدد كبير من الإصابات فيها .

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وذكرت أنه تم تسجيل 54 حالة تعافي جديدة من الفيروس في محافظات القدس والضفة الغربية ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات ..لافتة إلى تعافي 40% من الحالات التي أصيبت بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد نفت في ساعة متأخرة من فجر الخميس، صحة الأنباء التي تحدثت عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة رام الله ..داعية إلى ضرورة التوخي في نقل المعلومات وعدم نشرها إلا من المصدر الرسمي.

وفي قطاع غزة أعلنت الوزارة الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في غزة أن إجمالي الفحوصات التي أجرتها بلغ 6444 عينة، جاءت منها 6427 عينة سلبية و17 عينة كانت إيجابية ..مؤكدة تعافي 12 حالة من الفيروس فيما لا تزال 5 حالات تتلقى العلاج .