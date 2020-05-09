شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الليبية للنفط: إصابة خزانات وقود الطيران في مستودع مطار معيتيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فى بيان مقتضب عبر صفحتها بفيس بوك، عن إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران بمستودع مطار معيتيقة.

وقالت عبر حسابها: تم صباح يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء ، حتى يتمكن فريق الازمة بإدارة الامن والسلامة بالشركة من حصر وتقييم الاضرار .

و تناشد شركة البريقة في هذه الأوقات العصيبة الابتعاد عن منشآتها الحيوية ، والتي تمثل مقدّرات الشعب الليبي. Advertisements





وتعرضن مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان.