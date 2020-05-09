قتلى مدنيون في قصف مليشيا حفتر مطار معيتيقة بطرابلس

طرابلس / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية سقوط قتلى وجرحى مدنيين، السبت، إثر استهداف مليشيات الانقلابي خليفة حفتر محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بأكثر من 80 صاروخا.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة عبر فيسبوك.

وأفاد البيان بأن "مليشيات حفتر الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في محيط مطار معيتيقة وباب بن غشير، بطرابلس بأكثر من 80 صاروخا".

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وأضاف أن هذه الهجمات تسببت في مقتل مواطنين وعدد من الإصابات (دون تحديد عدد) وفق تقارير أولية.

وتأتي هذه الهجمات عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس، قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويواصل حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر ساحقة.

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