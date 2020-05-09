العراق.. البدء بإعادة إعمار 400 منزل في الموصل

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق السبت، بدء إعادة إعمار 400 منزل تعرضت لتدمير بمعارك القوات الأمنية وعناصر "داعش" في مدينة الموصل القديمة شمالي البلاد.

وقال قائم مقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، في بيان، إن "المهندسين والفنيين في بلدية الموصل شرعوا اليوم بإعادة إعمار تلك المنازل".

ولفت الأعرجي، إلى أن "مدة إنجاز خطة إعمار المنازل حددت بـ7 أشهر".

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عام 2018، عدد المنازل المدمرة في الموصل جراء العمليات العسكرية بـأكثر من 21 ألف منزل.

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والشهر الماضي أعلن محافظ نينوى (شمال) نجم الجبوري، بدء أعمال إعمار سوق الموصل التاريخي بعد تدميره بالكامل على يد عناصر تنظيم "داعش" خلال الأعوام 2014-2017.

ويقول مسؤولون عراقون، إن البنى التحتية الأساسية كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والحكومية الأمنية بالإضافة الى ممتلكات المدنيين في الموصل تعرضت إلى دمار يصل الى نحو 80 بالمئة.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الموصل والمناطق الاخرى التي كانت خاضعة تحت سيطرة "داعش" بعد معارك دامية عام 2017.

وقدرت الحكومة العراقية شباط/فبراير 2018 وفقا لدارسة إجراها خبراء عراقيون ودوليون الحاجة الفعلية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب المعارك ضد "داعش" بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

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