4 ملايين مصاب بفيروس كورونا في العالم

تخطى عدد المصابين بكورونا 4 ملايين شخص حول العالم، منذ بدء تفشي الفيروس، فيما تواصل دول العالم رفع الإغلاق التدريجي، بعدما تسبب به الفيروس من أضرار اقتصادية وصحية جمّة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 269514 شخصاً على الأقل منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من إجمالي الوفيات بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة. وشفي 195036 على الأقل.