الملك سلمان وترمب يؤكدان على قوة الشراكة الدفاعية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة، حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الملك سلمان وترمب على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وما حققته هذه العلاقة المتميزة من إنجازات في جميع المستويات.

وأشار الملك سلمان إلى جهود السعودية الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعماً لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

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وذكر البيت الأبيض أن الملك سلمان وترمب جدّدا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأميركية – السعودية.

من جهته، أكد الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة، وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، مشدداً على دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وجدد ترمب تأكيده على دعم واشنطن للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

