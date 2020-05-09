تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

بانكوك (رويترز) - سجلت تايلاند أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة يوم السبت ليصل إجمالي الحالات إلى 3004 والوفيات 56 منذ بدء انتشار المرض في يناير كانون الثاني.
قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا تاويسين ويسانويوتين إن رجلا (68 عاما) من بانكوك توفي جراء الإصابة بالفيروس.
وأضاف أن من بين الحالات الجديدة اثنين من إقليم يالا الجنوبي حيث تتخذ السلطات إجراءات صارمة لفحص الناس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى وثمة إصابة ذات صلة بحالات سابقة وبينما يشير السجل المرضي لحالة منها إلى خطورة التواجد في الأماكن العامة.
ودفع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة البلاد إلى السماح بشكل متحفظ لبعض الأعمال بمعاودة فتح أبوابها بعد أسابيع من حالة العزل شبه التام.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية; - تحرير سلمى نجم)
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