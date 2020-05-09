إلغاء مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية في برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغي مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية الذي كان مقرراً بين 18 و20 يونيو/حزيران، في برشلونة الإسبانية بسبب وباء كوفيد 19، على ما أعلن المنظمون.

وأوضح المنظمون في بيان: دورة العام 2020 من مهرجان سونار في برشلونة لن تحصل وستؤجل إلى 2021، وأكدوا أن القرار اتخذ لأن هذه الطريقة الوحيدة للمحافظة على صحة المتفرجين والفنانين والفرق العاملة على تنظيمه، وقد استقطب المهرجان العام الماضي أكثر من 105 آلاف متفرج.

وستقام الدورة المُقبلة من 17ـ 19 يونيو/حزيران عام 2021، على ما أوضح البيان، ويعمل المنظمون على إعادة برمجة غالبية الحفلات والنشاطات التي كانت مقررة هذه السنة، وكان من المقرر مشاركة الفرقة البريطانية «ذي كميكال براذرز» والسويدي إريك بريدز والفنزويلية أركا، في دورة السنة الحالية.