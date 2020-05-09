«كورونا» يجبر روسيا على تقليص الاحتفالات بالحرب العالمية الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل روسيا بمرور 75 عاماً على انتصار القوات السوفييتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية السبت، ولكن تفشي فيروس كورونا أجبرها على تقليص الاحتفالات التي تعتبر تعزيزاً للكرملين.

ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين ذروة احتفالات عيد النصر، والتي تتمثل في عرض ضخم في الميدان الأحمر يستعرض أكثر المعدات العسكرية الروسية تطوراً، إلى أجل غير مسمى، واستعرض بوتين في السنوات السابقة الدبابات الروسية وهي تسير عبر الميدان وإلى جانبه زعماء العالم، ولكنّ استطلاعاً للرأي أظهر في الآونة الأخيرة وصول شعبيته لأدنى مستوى لها مُنذ أكثر من 20 عاماً إضافة إلى انزلاق الاقتصاد في انكماش عميق.

ووصف بوتين احتفالات عيد النصر بأنها مقدسة للروس ولكنه قال، إن أي فعالية عامة ضخمة تعتبر خطيرة جداً خلال الجائحة، وسجلت روسيا حتى الجمعة، 187859 حالة إصابة بكورونا و1723 حالة وفاة، وسيقوم بوتين في احتفال مُقلص بوضع أكاليل من الزهور على نصب تذكاري للحرب خارج جدران الكرملين ويلقي كلمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه سيتم إطلاق ألعاب نارية عبر روسيا في الوقت الذي ما زال فيه معظم أنحاء البلاد في عزل عام، وستقوم القوات الجوية الروسية بطلعات فوق أكثر من 47 مدينة إضافة إلى قاعدتها العسكرية في سوريا بتشكيل كامل من الطائرات الحربية والطائرات الهليكوبتر بما في ذلك طائرات سوخوي إس يو-57 المقاتلة التي لا ترصدها أجهزة الرادار وهي أكثر الطائرات الحربية الروسية تطوراً.