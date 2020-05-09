بريطانيا تُلزم القادمين من الخارج البقاء في العزل 14 يوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، أنه سيتعين على كل المسافرين القادمين إلى بريطانيا البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن جميع الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بما في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج سيخضعون للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً.

وأضافت أنه يتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي، وأضاف التقرير أنه سيتم استثناء المسافرين القادمين من أيرلندا وجزر القنال الانجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة من ذلك.

وقال التقرير، إنه سيتم إجراء مراجعات فورية وسيتم فرض غرامات على من يثبت خرقهم للقواعد تصل إلى ألف جنيه أو حتى الترحيل، وسيعلن جونسون تخفيفاً محدوداً جداً لتدابير العزل العام التي تفرضها بريطانيا هذا الأسبوع، وستتخذ موقفاً حذراً في محاولة لضمان عدم حدوث ذروة ثانية للإصابات.