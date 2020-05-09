ابتكار علاج ثلاثي يعيد انتشار كورونا في الجسم للصفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت نتائج تجربة صغيرة جرت في هونج كونج، إلى أن توليفة من ثلاثة عقاقير مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرض كوفيد19 وقللت من سرعة كمية الفيروس في أجسامهم.

وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضاً بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء (لوبينافير/ريتونافير) الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء (ريبافيرين) المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء (إنترفيرون) بيتا المستخدم في علاج التصلب المُتعدد ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.

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ونشرت النتائج في دورية لانسيت الطبية وأظهرت أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوماً.

وقال كوك يونج يوين الأستاذ في جامعة هونج كونج والذي شارك في رئاسة البحث، إن تجربتنا تظهر أن العلاج المبدئي لحالات كوفيد 19 التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة بالأدوية المضادة للفيروسات ربما يعجل بكبح كمية الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض وتقليص الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف إن تقليص الخطر على العاملين في مجال الصحة سيكون راجعاً إلى تأثير هذه التوليفة الثلاثية على «الإفراز الفيروسي» الذي يحدث عندما يكون بالإمكان اكتشاف الفيروس واحتمال إمكانية نقله.