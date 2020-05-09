شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا سيبيلا مريان تحولات البيئة بعين امرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ماريا سيبيلا مريان، والمعروفة أيضاً باسم (آنا ماريا سيبيلا).. رائدة في علوم الحشرات والطبيعة، وفنانة من القرن 17 كما يصنفها معهد «ماكس بلانك» للإيكولوجيا الكيميائية.. درست تفاعلات الكائنات الحية مع بيئتها الفيزيائية الحيوية، فُتنت بكيفية تحول اليرقات إلى فراشات، منذ تكون البيوض على النباتات، وخروج اليرقات وانسلاخها إلى شرنقة ومن ثم فراشة.. أبدعت رسوماً توضيحية لدورة حياة الحشرات.. في عام 1705، نشرت ما يعتبر العمل الأكثر أهمية في حياتها المهنية، باللغتين الهولندية واللاتينية، وهو كتاب (التحول في حشرات سورينام) ويحتوي 60 رسمًا توضيحيًا يصور الحشرات الاستوائية، والنباتات والحيوانات في دورة حياتها الكاملة.

ماريان سيبيلا مريان، ولدت في ألمانيا في 2 إبريل/‏‏نيسان عام 1647، وتوفيت في أمستردام في 13 يناير/‏‏كانون الثاني عام 1717 هي ابنة ماتياس مريان (1593 - 1650)، ولد في بازل، سويسرا في شوالباخ الألمانية اليوم، وهو نقاش، وتاجر كتب، ومصور ألماني رائد في القرن السابع عشر.

توفي والدها المصور الشهير ماتياس مريان؛ عندما كانت ماريا في الثالثة من عمرها، فنشأت وترعرعت برعاية والدته، وزوج الوالدة فيما بعد الرسام جاكوب ماريل. درست ماريان الرسم في منزل العائلة في فرانكفورت. جمعت الحشرات وغيرها من العينات التي كان يصنفها زوج والدتها ماريل في مجموعات، وخلال ذلك عشقت هذا المجال فأصبحت الطبيعة بما فيها من نباتات وخاصة اليرقات من الموضوعات الأساسية لماريان، بدا الأمر في البداية بأنه نشأ عن شغف فني؛ لكنها فيما بعد شكلت مجموعة عرفت باسمها وهي «اليرقات» التي أصبحت مادتها العلمية القابلة للبحث والدراسة، وهنا، تابعت نضوج ونمو الحشرات، خاصة الفراشات وفي السنوات المبكرة الأولى من حياتها المهنية، أنجزت دليلاً من الرسوم التوضيحية للحشرات والنباتات في مختلف مراحل الحياة، وعرفت هذه المجموعة بجودتها العلمية والتصنيفية.

في عام 1665، تزوجت ماريان من يوهان أندرياس غراف، وهو متدرب في مدرسة زوج والدتها جاكوب ماريل. بعد ثلاث سنوات، أنجبا ابنتهما الأولى «يوحانا هيلينا، وبعد فترة وجيزة انتقلت العائلة إلى نورنبرغ، مسقط رأس جراف. ظلت العائلة هناك لمدة 14 عاماً، وخلال هذه الفترة، ابتكرت ماريان سلسلة من النقوش المائية بالورود الشهيرة. نُشرت هذه الرسوم التوضيحية بين عامي 1675 و1680

في ثلاثة مجلدات بعنوان «كتاب الزهور» أعيد طبعه لاحقاً مع 36 لوحة توضيحية ومقدمة تحت عنوان: «الكتاب الجديد للزهور». وفي عام 1678 ولدت ابنتها الثانية «دوروثيا ماريا» وفي السنة التي تلتها نشرت مجلدها الشهير (اليرقات، تحولها الرائع، وتغذيتها المميزة على الزهور).. وظهرت الطبعة الثانية من الكتاب في عام 1683، والذي صورت فيه بالتفصيل عملية تحول العث والفراشات، وفيه فصلت لكل نوع من الحشرات إلى جانب مصدر الغذاء، الذي يناسبه من النباتات مرفقاً بنص غاية في الدقة العلمية يوضح مراحل هذا التحول، مقدمة بذلك معياراً جديداً وغير معهود لعالم الحشرات.

عادت ماريان وجراف وأطفالهما في نهاية المطاف إلى فرانكفورت؛ بغرض رعاية والدتها بعد وفاة زوج والدتها في عام 1681. ومع ذلك، عاد جراف بمفرده في عام 1685 إلى نورنبرغ، وفي العام التالي، عادت ماريان وأمها وبناتها منطلقين إلى قرية في غرب فريزلاند (الآن في هولندا)؛ حيث انضمت لأخيها غير الشقيق كاسبار الذي كان يسكن مستعمرة انفصالية وخلال فترة وجودها مع المستعمرة، يبدو أنها أنتجت القليل من اللوحات التوضيحية والعلمية، غادرت المستعمرة في عام 1691، أي بعد سنة من وفاة والدتها، متوجهة إلى أمستردام هي وبناتها بعد فترة وجيزة من طلاقها الرسمي من جراف.

في عام 1699، وفي سن 52 أبحرت ماريان وابنتها دوروثيا ماريا في رحلة استكشافية استمرت لسنتين إلى سورينام الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا؛ لمراقبة كيف تعيش الحشرات في المناطق الاستوائية، في وقت لم تكن فيه الرحلات الميدانية متوفرة، وهنا، شاهدت الحشرات في بيئتها الطبيعية، وسجلت بدقة كيفية تحولها، وقدمت ملاحظات حول عاداتها الغذائية، وراقبت سلوكها وسلوك بعض الحيوانات الغريبة وقدرتها على الافتراس، وبفضل رسومها التوضيحية، وشروحها العلمية، قدمت ما يعد سجلاً موثقاً وفريداً من نوعه لبيئة عدد كبير من الحشرات والنباتات. بعد أقل من عامين، أجبر المرض ماريان على العودة إلى أمستردام. في عام 1705 نشرت كتاباً بعنوان: «تحول حشرات سورينام». وهذا الكتاب يعد الأهم في مسيرتها العلمية والمهنية؛ حيث ضم نحو 60 نقشاً يوضح مراحل التطور المختلفة التي لاحظتها في حشرات سورينام. وعلى غرار كتابها «اليرقات» فقد أوضحت في كتابها الجديد مراحل التصاق اليرقات على النباتات التي تفضلها، مروراً بتحولها إلى حشرات كاملة، مع نص علمي دقيق، يتضمن تفصيلاً لكل مرحلة من مراحل التطور، واعتبر الكتاب من أفضل صور التاريخ الطبيعي في سورينام.

وفاتها

في السنة التي توفيت فيها ماريان تم شراء لوحاتها لبيتر الأول، القيصر الروسي. وتم استدعاء ابنتها دوروثيا ماريا لاحقاً إلى سان بطرسبرج؛ حيث عملت رسامة علمية للقيصر وأصبحت أول امرأة تستخدمها أكاديمية العلوم الروسية. أما ابنتها هيلينا، فانتقلت مع زوجها إلى سورينام في عام 1711، وأصبحت بدورها فنانة بارزة.

دقة في العلم

خلال الخمسين سنة الأولى من حياتها، ركزت بشكل أساسي على الحشرات الأوروبية. فراقبت ووثقت مئات الحشرات من اليرقات إلى العناكب. كثيراً ما جاء إليها هواة جمع التحف الفنية والتجار لاستشارتها بشأن الحشرات الميتة، وكانت تجيب دائماً بأنها تود أن ترى كيف تعيش هذه الحشرات، وعلى ما تتغذى عليه، وكيف ماتت؛ وكيف كانت بيئتها الطبيعية.

كان الناس يهتمون للغاية بشراء أعمالها بعد وفاتها، أمر القيصر الروسي بطرس أحد وكلائه بشراء العديد من أعمالها.

راقبت ماريان سلوك الحشرات في بيئتها الطبيعية في كتابها «التحول»، الذي سبب ضجة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا. كانت أول من أظهر التفاعل بين الأنواع وسلاسل الغذاء والصراع من أجل البقاء في الطبيعة. وكيف تؤثر البيئة في التطور والسلوك؛ حيث لم يكن مجال علم البيئة موجوداً قبلها، وكانت أعمالها الأساسية الذي انبنت عليه الدراسات اللاحقة في علوم البيئة.

الورود والفراشات والحشرات

غني بالتفاصيل الملونة المبهجة ويحتوي على 16 لوحة بغلاف زاهٍ ينبض بالحياة، ويتضمن مقالة جذابة عن حياتها وأعمالها، إضافة إلى دليل يعرف بالحشرات والنباتات، وقد تم عرض الكتاب ما بين 10 يونيو/‏‏حزيران و31 أغسطس/‏‏آب 2008 في متحف جيتي للأبحاث.

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في هذا الكتاب التاريخي، ثمة رسوم ونقوش رائعة للورود، والفراشات، واليرقات، برسوم زاهية وجميلة، يمثل إنجازاً بارزاً يصل إلى القارئ بنضارة غير مسبوقة، تكشف عن الفروق الدقيقة في الأشكال الطبيعية، بعين عالمة كبيرة، وهذا العمل يمثل نقلة كبيرة في تاريخ الفن النباتي والحيواني؛ لكنه أيضاً يقدم إسهاماً معرفياً وعلمياً لسيبيلا ماريان التي وضعت أساساً متيناً لعملية تصنيف النباتات والحيوانات.

تجمع هذه الطبعة بين جميع النقوش الأصلية البالغ عددها 154 نقشاً من أعمالها المكونة من ثلاثة مجلدات حول حشرات أوروبا. سيجد الطلاب وعشاق العلوم الطبيعية وكذلك الفنون والحرف أن هذه الأعمال الرائعة، تشكل مصدراً غنياً بالمعلومات، وهو من جانب آخر، عمل ملهم لفناني ومصممي الجرافيك.

التحول في حشرات سورينام

لا تمثل هذه الأعمال الجميلة مرحلة متقدمة في تاريخ الفن النباتي والحيواني فقط، ولكنها تمثل أيضًا تقدمًا مهمًا في المعرفة العلمية. كانت ماريا سيبيلا مريان (1647-1717)، واحدة من أوائل من راقب بعناية عملية التحول في الحشرات، وقامت بتسجيل كل ما شاهدته بدقة عالية، منذ تشكل يرقة الفراشة، وقبل ذلك مرحلة تشكل الغطاء الواقي، أي التحول من يرقة إلى حشرة مجنحة. لقد أسهم إنجازها هذا في وضع الأسس التي اعتمدها «تشارلز لينيوس» لاحقًا في تصنيف الأنواع النباتية والحيوانية.

سرد الكتاب جزءاً من السيرة الذاتية والمهنية لسيبيلا؛ حيث ولدت في عائلة من الطبقة المتوسطة. جاء في الكتاب من خلال تصويرها الدقيق لتحول الحشرات، نهضت بمعايير التاريخ الطبيعي وساعدت في ولادة مجال علم الحشرات. في سن الثانية والخمسين، سافرت ماريان مع ابنتها الصغرى إلى سورينام، وهي أرض هولندية في أمريكا الجنوبية، لرسم ما فيها من نباتات وحيوانات غريبة.. نُشرت لاحقاً العديد من هذه الرسومات كنقوش ملونة باليد في كتابها «التحول في حشرات سورينام» (1705)، الذي جلب لها شهرة واسعة.. توجد نسخة من الطبعة الثانية لهذا الكتاب في مجموعات مكتبة البحوث في معهد جيتي للأبحاث.

«المجموعة الملكية»

عبارة عن مجلد فاخر يحتوي على عجائب عالم الحشرات والنباتات في سورينام، ذاع صيت الكتاب في أوربا كلها، حصل عليه جورج الثالث. وهو يمثل موسوعة مرسومة بواسطة اليد، على ورق من «رق» الحيوانات ويطلق عليه «البرشمان».

«نساء في الهامش»

من تحرير «ناتالي زيمون ديفيس» ويتحدث عن مجموعة من النساء الأوروبيات في القرن 17 تركن وراءهن مجموعة واسعة من الإنجازات، وهو يسرد لمذكرات كل واحدة ورسائلها المنشورة، ويظهر كيف تغلبن على إحباطات واقعهن الاجتماعي، من بين هؤلاء «ماريا سيبيلا ماريان» التي واجهت الكثير من العقبات والتحديات الاجتماعية وتجاوزتها.

امرأة العلوم

كتبت «جوانا كلاين» في 2017.. تحت عنوان «امرأة رائدة في العلوم تظهر بعد 300 عام» هي امرأة ألمانية المولد عاشت في هولندا، ذات سيرة ناجحة كعالمة وفنانة مهتمة بعالم الطبيعة وعلوم الحشرات والنباتات، في وقت كان فيه التاريخ الطبيعي أداة قيمة للاكتشاف، اكتشفت ماريان حقائق عن النباتات والحشرات التي لم تكن معروفة من قبل. ساعدت ملاحظاتها في تبديد الاعتقاد الشائع بأن الحشرات ظهرت تلقائياً من الطين. إن المعرفة التي جمعتها على مدار عقود من الزمن لم تقنع الفضوليين حول الطبيعة فحسب، ولكنها قدمت أيضاً رؤى قيمة في الطب والعلوم. كانت أول من جمع الحشرات في مواطنها، بما في ذلك الطعام الذي كانت تتغذى عليه، في 1699 أبحرت مع ابنتها ما يقرب من 5000 ميل من هولندا إلى أمريكا الجنوبية؛ لدراسة الحشرات في أدغال ما يُعرف الآن بسورينام. كانت تبلغ من العمر 52 عاماً. وكانت النتيجة هي تأليف كتابها الشهير «التحول».

لقد كشفت عن جانب من الطبيعة الغريبة والمثيرة حقاً بالنسبة للأوروبيين، اليوم عادت هذه المرأة إلى الظهور بعد قرون من النسيان، فأثنى كثير من الباحثين والمؤرخين على موهبتها الاستثنائية وكتاباتها الملهمة.

عالمة الطبيعة

أقيم خلال السنوات القليلة الماضية معرض كبير (في متحف برلين ومتحف ستيديل في فرانكفورت)، يضم دراسة عن عالمة الطبيعة والرسامة الألمانية ماريان العالمة والفنانة الرائدة بوصفها من أكثر الشخصيات استثنائية في تاريخ العلوم.

رغم أنها كانت ترسم على الورق، فإن ألوانها المائية تتميز بالشفافية والتوهج. لقد أبدعت سيبيلا طريقة جديدة لرسم الحشرات في مراحل مختلفة من تطورها، ورسمت مختلف النباتات التي تتغذى عليها الحشرات، هذا النظام الإيكولوجي كان لافتاً للنظر، كصورة تاريخية مصغرة، وقد استطاعت بفضل موهبتها أن تحول النباتات قبيحة المنظر إلى أشكال غاية في الجمال والجاذبية، كانت ابنتاها يوهانا هيلينا ودوروثيا ماريا من الموهوبات؛ حيث برعتا في الرسم كوالدتهما.