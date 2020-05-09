شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تبتكر خوذة لعلاج الأمراض العصبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مصطفى الزعبي
ابتكرت شركة «كيرنل» الأمريكية الناشئة لتكنولوجيا الأعصاب، بتمويل من شركة «فيس بوك»، خوذة للقراءة الذهنية تلتقط الإشارات الكهربائية في الدماغ، وتقرأ نشاط مرتديها، ويمكن أن تساعد في تمكين المشلولين من صياغة الكلمات بمجرد التفكير، بإضافة إلى المساهمة في علاج الاكتئاب والاضطرابات الأخرى التي تؤثر في الدماغ. وتهدف الشركة إلى تطوير أجهزة؛ لمساعدة الباحثين والأطباء على فهم أفضل للأمراض العصبية وخلل الوظائف مثل: أمراض الزهايمر ومرض باركنسون والاكتئاب والقلق.
وقالت الشركة المصممة: إن الخوذة التي تنقسم إلى نظامين أطلق عليهما «فلو وفلوك» تقيس الطاقة الكهرومغناطيسية وتدفق الدم باستخدام الضوء وخوارزمية الكمبيوتر مدعومة بالرقائق الدقيقة. وأشارت الشركة إلى أنها ستطلق الجهاز الجديد العام المقبل.
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