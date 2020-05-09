«كورونا» يكشف الفصام بين الأعمال الفنية والمجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: محمد شبانة

لطالما اعتبر النقاد عبارة «الفن مرآة للمجتمع» سطحية، ولا تعبر عن مضمون حقيقي، حتى جاءت أزمة انتشار فيروس كورونا لتكشف عن حالة انفصال بين الفن والمجتمع، في ظل وجود أعمال كثيرة، لا تعبر عن قضايا حقيقية، ولا توفر حتى متعة الترفيه.

حول هذه المسألة، ومدى جديتها، وإمكانية تقديم أعمال تتناول مشكلة الوباء، وما حل بالبشرية من جرائه، وتبدل طبيعة الأعمال الفنية بعد الأزمة، كان لنا هذا التحقيق مع مختلف قطاعات الوسط الفني، التي انقسمت إلى مؤيد، ومعارض، ومحايد.

المخرج محمد فاضل، بدأ الحديث قائلاً: عندما صرحت منذ أكثر من عام، بأن حال الدراما ليس جيداً على الإطلاق، تعرضت للهجوم بحجة أن زمني قد انتهى، وأن المستقبل للشباب، كأني كنت أعمل لأمنعهم من العمل. جائحة «كورونا» كشفت المستور، وأكدت كلامي، فالفن في حالة انفصال كامل، عن قضايا المجتمعات العربية، والأفكار غريبة، مفتقدة لأي نوع من الاستفادة، والأعمال الهادفة توارت إلا فيما ندر، ولست متفائلاً في الوقت الحالي، ولا أعتقد بإمكانية أن نرى أعمالاً تتناول الأزمة، والوباء، خلال الفترة المقبلة، لأن منظومة العمل نفسها عشوائية، وبحاجة إلى تعديل، وشيء من النظام، وهو لن يحدث إلا بعودة قطاعات الدولة للإنتاج، لأن غيابها هو السباب الأساسي في المستوى المتدني الذي وصلت صناعة الدراما إليه.



دور الفن



أضاف المخرج تامر محسن: انشغل الآن بتصوير مسلسل «قاطع طرق»، الذي توقف تصويره أكثر من مرة بسبب الوباء، وأرى أن الفن يجب ألا يقوم بدور المدرسة، وإن كان عليه أن يلتزم بعدد من المعايير الأخلاقية، لعدم نشر أية ظاهرة سلبية، حتى ولو من دون قصد، كما حدث مع أحد المسلسلات التي أخرجتها، وكانت تتناول مشكلة الإدمان، ولم ننتبه جميعاً إلى إفراط الأبطال في التدخين، إلا بعد عرض العمل، وبالتأكيد سوف تختلف نظرة المجتمع للفن، بعد انتهاء أزمة «كورونا»، فالموقف الآن ما زال غامضاً، ومن الصعب إبداء رأي بشكل قاطع.

أما المخرج أحمد شفيق فيقول: المسلسلات الاجتماعية دائماً هي القماشة الواسعة التي تستوعب أية أفكار جديدة، أو طارئة، كما هو الحال مع فيروس كورونا، وهو حدث جلل من دون أدنى مبالغة، لأننا لم نصادف أو نواجه مثله من قبل، وأرى أنه سوف يتواجد في الدراما في الفترة المقبلة، لكن بشكل عرضي في المسلسلات، لأنه من الصعب، بل من المستحيل أن تقدم المسلسلات كلها، الفكرة نفسها، وأن يكون «كورونا» بطلاً، هذا غير منطقي، ومن دون جدوى، وتكرار لا لزوم له، المهم أن الأعمال التي تتناوله يجب أن تتضمنه ضمن السياق المناسب للأحداث، ولست من أنصار فكرة أن الفن يجب أن يتعامل مع كل حدث طارئ، فوراً. نحن أمام عمل إبداعي في الأساس، لكن لا مانع من أن يتم تضمين هذا الحدث، بشكل لا يؤثر في الخطوط الرئيسية للشخصيات.



نظرة المجتمع



المخرج حسين المنباوي، أشار إلى أن نظرة المجتمع للفن ليست واحدة، لأنها ببساطة، ملايين من وجهات النظر، والنقاد أنفسهم تختلف وجهات نظرهم حول العمل الواحد، ولا نستطيع أن نقول إنه توجد أزمة بين الفن، والمجتمع، هذه قضية مفتعلة، الفن ترفيه، في الأساس، وليس من الضروري أن يتضمن قضية تعليمية، أو يشير إلى حدث طارئ، لمجرد أن يقال إن هذا الحدث قد ورد فيه، لكن بالتأكيد على المستوى الإنساني، وعلى المستوى الفني، سوف تختلف نظرة صناع الفن لبعض الأفكار بعد انتشار وباء «كورونا»، مسلسلات الأكشن مثلاً، وأنا أخرجت بعضها، حققت نجاحاً، وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة، لكن ليس بالزخم نفسه الذي كان موجوداً خلال السنوات الثلاث السابقة.. فمن الصعب الآن تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات في الشوارع، في ظل الظروف التي نحن فيها، مشاهد الأكشن الخارجي تقلصت كثيراً، وحتى مشاهد التصوير الداخلي في الاستوديوهات تعاني، نحن أمام أزمة إنتاج، وليس أزمة بين الفن، والمجتمع، وتوابع هذا الوباء على صناعة الدراما تحديداً، سوف تظهر في الفترة المقبلة، وفكرة إيجاد حل سريع غير وارد.



حدث جديد



السيناريست مصطفى محرم، تناول المسألة من زاوية أخرى، وقال: بالتأكيد جائحة «كورونا» كشفت عن وجود أزمة بين الفن، والمجتمع، وأظهرته على أنه بالفعل بعيد تماماً عن مستوى الطموحات في ظل ما يقدم حتى في الروايات، بعض المؤلفين يكتبون رواية عن كل حدث جديد، هذا أدب مناسبات، قد يعيش، وقد يتلاشى على حسب مدى شعبية المؤلف، وجودة العمل، في الدراما الأمر يختلف قليلاً بعض الشيء، فالمسلسل يأخذ وقته، ويمضي، مهما كانت درجة نجاحه، ولا يعود لمشاهدته إلا المشاهدون المحترفون، إن جاز هذا المصطلح، لأن المسلسل ليس بقدرة الفيلم على البقاء، في ذاكرة الجمهور، خصوصاً بعد هذا العدد الهائل من القنوات، الذي جعل المسلسلات تفقد الجزء الأكبر من بريقها، بعد أن كانت الأسرة كلها، تجتمع أمام مسلسل واحد، أو اثنين في الموسم، من إنتاج تلفزيون الدولة.

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أزمة واضحة



السيناريست محمد عبد المعطي، قال: الأزمة واضحة للعيان، سواء في الأفكار أو في الإنتاج، وإذا كانت الدراما تأثرت، فإن صناعة السينما توقفت بالكامل، حتى الأفلام التي تم إنتاجها، قبل انتشار الفيروس، لن تطرح على الجمهور، لأن دور العرض أصلاً مغلقة، والتكدس خطر، الجمهور الآن أصبح في حالة استسلام، لحالة من الخوف، لا يعرف لها نهاية قريبة، ولا يمكن الجزم بمسؤولية طرف بعينه، أنا كمؤلف وسيناريست، مسؤول عن تقديم ما يناسب المرحلة، لأني أعتقد أنه لا يمكن للجمهور أن يشاهد أعمالاً فنية منفصلة عما يعايشه، ويتفاعل معه بالشكل الإيجابي المطلوب.

السيناريست محمد سيد بشير، أكد أن الانفصال واضح بين الفن وأزمات المجتمع، ولا أتوقع أن يكون «كورونا«محور المسلسلات، خلال الأشهر، أو السنة القادمة، قد يتناوله مسلسل واحد، أو اثنان، لا أكثر، وأعمال الموسم الرمضاني الحالي لا علاقة لها بأجواء «كورونا»، لكن رب ضارة نافعة، فقد تخفف هذه الأعمال، بتجاهل وجود الفيروس، من حالة التوتر التي يرزح تحتها الجميع، بلا استثناء.

السيناريست هاني سرحان، أشار إلى أن «فن ما بعد كورونا»، لا يمكن التكهن به حالياً، لكن من المؤكد أنه سوف يختلف بشكل جذري، في الموضوعات، والإنتاج، والعرض وحتى الأبطال، الآن يمكن للتلفزيون أن يستعيد بعضاً من مكانته التي أثرت فييها بشدة مواقع التواصل، في ظل الجلوس في المنازل، والمسلسلات في هذا الموسم الرمضاني، سعيدة الحظ، وسوف تنال نسبة مشاهدة عالية جداً، ولا أبالغ إن قلت تاريخية، لم تحدث من قبل، وهذا ما يجب أن نستغله في تطوير صناعة الدراما التي ترنحت جراء ما يحدث، فيروس كورونا مأساة للإنسانية، وتناوله فنياً، قد يتأخر بعض الشيء، إلى أن تنضج عنه أفكار مناسبة، مثله مثل الحوادث الكبرى في التاريخ، ولو تأملنا فيها سوف نجد الفن قد تناولها بعدها بسنوات.



أزمات مختلفة



نسرين أمين قالت: «كورونا»، كشف عن وجود أزمات بين الفن، والمجتمع، وليس أزمة واحدة، تأخر تصوير المسلسلات، والأفكار البعيدة عن الواقع، والجمهور الذي يتابع نمطاً بعينه، وعدم وجود خطة إنتاجية سنوية، وبيع المسلسل قبل تصويره، وتكرار فريق العمل نفسه لأكثر من موسم، ما يؤدي إلى الارتباط والخلط عند المشاهدين، كل هذه أزمات كانت مستترة كشفها الفيروس، التصوير الداخلي أكثر أماناً، على عكس ما يظن البعض، رغم أنه يتم في أماكن مغلقة، لكن هذه الأماكن يتم تعقيمها جيداً.

أما زينة فتوضح: ما زلت أصور مشاهدي في مسلسل «جمع سالم»، مع المخرجة إيمان حداد، ونستغرق ساعات يومياً، بما يتناسب مع توقيت الحظر، واضطررنا للاستعانة بوحدة فيديو إضافية مع المخرجة رشا الكردي، لتكثيف ساعات العمل، وأرى أن نظرة الفن إلى المجتمع سوف تتبدل خلال الفترة المقبلة، لأن الفن هو الآخر، بوغت بهجوم الفيروس، وهو الآن في حالة دفاع عن وجوده، إلى أن يستوعب الصدمة، ويمسك بزمام المبادرة، ساعتها يمكن أن نتحدث عما يمكن أن يقدمه.



المنتج الفني



علي الحجار أوضح أن أزمة «كورونا»، علمت صناع الفن أن العمل الإنساني هو ما يبقى وهو الأساس لذلك، وحرصاً مني على التخفيف عن الجمهور، والناس الملتزمين في بيوتهم جراء الحظر الاضطراري لتجنب الفيروس، أحييت مجموعة من الحفلات مباشرة، على صفحتي الخاصة في «فيسبوك»، من الاستوديو الخاص بي، من داخل المنزل، بمصاحبة 6 من أعضاء فرقتي الموسيقية.

أما حمادة هلال فأشار إلى أن الشدائد تغير طبيعة المنتج الفني لا محالة.. اشتهرت بأني مطرب مناسبات، وهي تهمة لا أنفيها، بل أسعد بذلك، وقمت مؤخرا بتصوير أغنية بعنوان «خلينا متونسين ببعض»، من ألحاني، وكلمات محمد البنداري، وسلمى رشيد، لرفع الروح المعنوية للجمهور.. «كورونا» تناوله الفن بالفعل، في عدد غير قليل من الأغاني، في فترة وجيزة، وبذلك يكون الغناء سبق الدراما التلفزيونية في مجابهة هذه الكارثة الكونية، ومطربون كثر قدموا أغنيات للتوعية بمخاطر الفيروس، والإشادة بجهود الجيش الأبيض، الغناء سبّاق دائماً، لأن تنفيذ الأغنية أسرع، مع تقدير جهود أشكال الفنون الأخرى طبعاً.



عرض وطلب



الناقد طارق الشناوي قال: الفن يخضع للعرض والطلب بشكل أساسي، مسألة القضايا الفكرية هذه تنظيرات مثقفين، لكن الواقع تحكمه ضوابط كثيرة، منها جودة المنتج، والبعد المادي، وتوقيت العرض، ونسبة المشاهدة المتوقعة، الفن أنماط متعددة، لا يمكن أن تنفصل كلها عن المجتمع، فالأعمال الجيدة موجودة وتطرح قضايا فكرية وثقافية مهمة، لمن يحب هذه النوعية لكن لا يمكن الحجر على الأنواع الفنية الأخرى، بحجة أنها لا تعبر عن المجتمع، كل شريحة تتابع نمطاً معيناً، وأدلجة الفن، تدخلنا في دائرة مفرغة من النقاش، قتلها المتخصصون منذ بداية القرن العشرين.

الناقد محمود عبد الشكور، اتفق مع وجهة النظر السابقة، وأضاف: «كورونا» وباء وليس قضية فكرية، وتستدعي أن تتواجد في أغلب الأعمال الفنية، لا يوجد شيء اسمه «فن موضوعي»، لأن الفن شرطه الأساسي رؤية ذاتية للحياة وللناس، وإلا أصبح مجرد معادلات وأرقام حسابية، وأصبحت كل التجارب الفنية نسخة واحدة لا تتكرر، ولو كان الفن هو نقل الواقع كما هو، لما كنا أصلاً في حاجة إليه، لأن ببساطة العمل الواحد يغني عن الأعمال الأخرى المماثلة.