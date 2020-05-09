دينا فؤاد:دوري في «الاختيار» أصابنـي بالخـوف مــن الجمـهــور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:محمد شبانة

تشارك النجمة دينا فؤاد بدور مميز في الدراما الرمضانية هذا الموسم، حيث يعرض لها حالياً مسلسل «الاختيار»، الذي حقق نجاحاً ساحقاً منذ الحلقة الأولى، وظهرت في شخصية جديدة لم تقدمها من قبل، مثلت مفاجأة لمتابعيها. حول دورها في المسلسل، والصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، وقصة الرسالة التي وجهتها لجمهورها، كان لنا معها هذا الحوار.

* ألم تتخوفي من تقديم شخصية زوجة الإرهابي؟

- بصراحة جاءتني فترة شعرت فيها بالقلق، لإقدامي على تجسيد شخصية بهذا الشكل، الشديد الواقعية، وخشيت من رد فعل الجمهور، وبعد الأسبوع الأول من عرض الحلقات، لم أتمالك نفسي، ووجهت له رسالة من كلمتين فقط «اوعوا تكرهوني!» وكتبتها بصيغة الجمع لأخاطب مختلف الشرائح، المسلسل هو الأعلى في نسبة المشاهدة، في دراما رمضان، والكل تقريباً يشاهده، والعيون تترقب جميع الأبطال بمختلف أدوارهم.

* لكنك قلت إنك تحمست للشخصية؟

- في الحقيقة نعم، وما زلت على نفس حماسي، لكن تخوفت من عاطفة البعض، لأنني أقدم شخصية زوجة إرهابي، وهذا ليس سهلاً، كما أنني لم ألتق زوجته الحقيقية، نتيجة ظروف واعتبارات كثيرة، الحماس جاء من الاشتراك في عمل قوي، به حشد كبير من النجوم، حتى إن عدداً منهم ظهر في دور ضيف شرف مساهمة في هذا العمل، الذي نعتبره وطنياً، قبل أن يكون فنياً، بدون مبالغة أقول «الاختيار» هدية لكل شهيد، وآخرهم شهداء مدينة بئر العبد، مصر قوية والإرهاب إلى زوال والاختيار عمل للتاريخ والفن معاً.

* كيف كان رد فعل الجمهور؟

- لا أريد أن يبدو كلامي متناقضاً، لذلك أقول لأوضح هذه النقطة بصورة لا تقبل الجدل، لم أخش الهجوم على الشخصية، لكن من الطبيعة العاطفية للبعض، ممن لا يعتبرون أنفسهم أمام عمل فني، لقد كنت أنتظر بشغف قدوم شهر رمضان، لأرى ردود الأفعال على الشخصية، التي قدمتها، وأعتقد أنني نجحت.

* كيف استعددت لهذا الدور الصعب، خاصة أنكِ لم تلتقي الشخصية الحقيقية؟

- بالتأكيد الدور كان أكثر من صعب، وفي الوقت نفسه كان لا بد أن أجسد شخصية «نسرين عشماوي» بواقعية، وبما أنني لم ولن ألتقها، فكان لا بد من العمل على الصور والمعلومات المتاحة، واعتمدت على مساعدة كبيرة من المخرج بيتر ميمي، الذي عكف على دراسة الشخصية من كل جوانبها، فلم أقف أمام الكاميرا إلا وأنا على دراية بأدق التفاصيل.. «نسرين عشماوي» شخصية مرهقة والمشاهد أيضاً كان بعضها صعباً جداً.

* ماذا عن أجواء العمل؟

- الجميع كان يعمل بفدائية، إن جاز التعبير، أمير كرارة فنان متميز وإنسان رائع على المستوى الشخصي، وأعماله كلها ناجحة.. للأسف لم تجمعني به مشاهد بسبب تباعد الشخصيتين، «الاختيار» أكبر من كلمة مسلسل، هو عمل ملحمي، وسوف يسجل كأحد أفضل المسلسلات، وأنجها في تاريخ الدراما المصرية.

* لماذا كان العنوان «الاختيار»؟

- نعم هذه نقطة جوهرية، البعض يتساءل لماذا لم يتم تسمية المسلسل باسم «منسي»، تخليداً لذكرى البطل الشهيد؟ والبعض افترض أن كلمة «الاختيار» تعني التفريق الواضح والصريح بين الحق والباطل. في الحقيقة استوحينا اسم المسلسل من عبارة قالها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحد المؤتمرات، حيث قال: «إن الوعي يمنح الإنسان الاختيار، وهنا يظهر الفرق بين من آمن بهذا الوطن وبين من لم يؤمن به».. هذه هي العبارة التي حسمت مسألة العنوان، يجب أن تختار بين أن تكون الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، أو الخائن هشام العشماوي، لا توجد حلول وسط، إما الوطن وإما الإرهاب، كلنا شاركنا في العمل بدافع وطني، حتى النجوم ضيوف الشرف كان وجودهم رائعاً ومميزاً، مثل آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وماجد المصري ومحمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد وفيق وغيرهم.



ملاحظات نقدية



حول أقاويل البعض إن المرأة في الدراما هذا الموسم إما قوية وإما ضعيفة لدرجة الشفقة، وليس هناك حالة وسط، توضح دينا فؤاد أن هذه ملاحظات نقدية، لا يجب تعميمها على الدراما ككل، المؤلفون لم يتفقوا معاً على وضعية المرأة في الدراما المصرية هذا الموسم، هذا غير منطقي، هناك خطوط درامية تفرض على المؤلف نمطاً معيناً من الأحداث، ويجب أن تتسق الشخصيات مع هذا النمط، لن تجد مثلاً امرأة شريرة طيبة القلب، لن تجد مصداقية لدى المشاهد، لأنه لن يقتنع بشيء يخالف البديهيات، ويأباه عقله، أعجبتني جداً شخصية سوسن بدر في مسلسل «ونحب تاني ليه»، التي تكره الرجال، بسبب خيانة والدها لأمها، ثم خيانة زوجها لها وتحرض ابنتها على كرههم.