الادعاء التركي يوجه التهم لـ4 طيارين ومضيفين بقضية كارلوس غصن

دبي - بواسطة محمد فارس © Allison Joyce كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابقالادعاء التركي يوجه التهم لـ4 طيارين ومضيفين بقضية كارلوس غصن

وجه الادعاء التركي لائحة اتهام لسبعة أشخاص بينهم أربعة طيارين، على ذمة قضية هروب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق من اليابان إلى لبنان عبر اسطنبول.

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المتهمين إن لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة في اسطنبول في ساعة متأخرة أمس الخميس، وجهت رسميا للطيارين الأربعة ومسؤول في الشركة وشملة جرم "تهريب مهاجر"، وهو اتهام تصل أقصى عقوبته إلى السجن 8 سنوات.

وأضاف المحامي محمد فاتح داناجي في تصريحات لرويترز أن مضيفين متهمين بعدم الإبلاغ عن الجريمة، وهو أمر يمكن أن تصل عقوبته للسجن لمدة عام.

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مقدم من دار الأخبار

وألقت الشرطة التركية القبض على المشتبه بهم في الثاني من يناير، ونقل عن مسؤول بوزارة الداخلية حينذاك قوله إن شرطة الحدود التركية لم تتلق إشعارا بوصول غصن ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه.

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وفي اليوم التالي قالت شركة "إم.إن.جي جيت" التركية الخاصة لتشغيل الطائرات إن غصن استخدم اثنتين من طائراتها بصورة غير مشروعة في هربه من اليابان مستعينا بموظف زور السجلات لإبعاد اسمه من الوثائق، وأكدت الشركة حينها أنها تقدمت بشكوى جنائية.

وقالت شركة نيسان موتور بوقت سابق إنها أقامت دعوى ضد غصن تطالبه فيها بدفع 10 مليارات ين (91 مليون دولار) تعويضا عن أضرار لحقت بها بعد اتهامه بسوء السلوك المالي.

ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدامه لأموال الشركة، الأمر الذي دفعه للفرار إلى لبنان في ديسمبر الماضي.

وكان غصن فر إلى لبنان هربا من نظام العدالة الياباني نافيا كل الاتهامات الموجهة ضده.

المصدر: ديلي صباح+رويترز