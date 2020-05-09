السفير الأمريكي لدى إسرائيل: الدولة الفلسطينية ستقوم عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين

دبي - بواسطة محمد فارس © AC/LA/ السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمانالسفير الأمريكي لدى إسرائيل: الدولة الفلسطينية ستقوم عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إنه يتفهم موقف اليمين الإسرائيلي الذي "ليس بإمكانه الموافقة على دولة فلسطينية" تقام في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وادعى فريدمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، أن قيام دولة فلسطينية كهذه سيتم عندما "يتحول الفلسطينيون إلى كنديين...وعندما يتحولون إلى كنديين، فإن جميع المشاكل ستختفي".

وحول معارضة اليمين الإسرائيلي لـ"صفقة القرن" بادعاء أنها تقيم دولة فلسطينية، قال فريدمان إن "لا أحد يريد فرض السيادة على الضفة الغربية كلها ومنح المواطنة (الإسرائيلية) لجميع الفلسطينيين فيها".

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ورفض فريدمان القول إن خطة ترامب "تقتل السلام"، وقال "إننا لا نوافق أبدا على هذا الادعاء. فقد وضعنا مساحة للفلسطينيين توازي ضعف منطقتي A وB التي بحوزتهم اليوم. وأنشأنا من أجلهم ربطا بين الضفة وقطاع غزة، على فرض أنه سيكون هناك شعب فلسطيني موحد في أحد الأيام. وهذا إنجاز كبير، وتنازل لم تكن إسرائيل ملزمة بتقديمه من الأراضي التي تحت سيادتها".

يذكر أن فريدمان أعلن في وقت سابق عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية